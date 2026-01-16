Kiev’de enerji krizine karşı olağanüstü önlemler alındı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal, Rusya’nın son hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde enerji altyapısında ciddi sorunlar yaşandığını açıkladı. Bakan, özellikle başkent Kiev ve çevresinde durumun kritik olduğunu belirtti.

Şmigal, ülkedeki enerji krizine karşı hızlı önlemler alındığını duyurarak, başkentte kriz yönetim merkezi kurulduğunu aktardı. Bakan, "Kiev’de enerji sisteminin kısa sürede normale dönmesi için tüm birimler koordineli şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kiev’de enerji krizine karşı “Yenilmezlik Noktaları” kuruldu

Enerji kesintilerinin etkilerini azaltmak için halkın gece saatlerinde de kullanabileceği “Yenilmezlik Noktaları” oluşturulduğunu hatırlatan Şmigal, savaş koşulları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da sürdüğünü belirtti.

Ukrayna, enerji arzındaki sıkıntıları gidermek için uluslararası işbirliğini artırıyor. Şmigal, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden elektrik ithalatının artırıldığını ve müttefiklerle koordineli çalışıldığını vurguladı.