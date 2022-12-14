Kiev'de patlama sesleri: Çok sayıda İHA düşürüldü
Kiev ve çevresinde 10 insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte ve çevrede sabah saatlerinde 10 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.
Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiev bölgesinde ve başkent üzerinde hava savunma güçleri toplam 10 Shahed insansız hava aracını düşürdü." ifadesini kullandı.
Kliçko, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar olduğunu duyurmuş, Kiev'de saat 06.30 sularında patlama sesleri duyulmuştu.