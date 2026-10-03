Kiev’de ulaşımı etkileyen saldırı: Dnipro köprüsü vuruldu

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Dnipro Nehri üzerinde bulunan Kuzey Köprüsü, cumartesi günü düzenlenen Rus hava saldırısında vuruldu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko’nun açıklamasına göre saldırının ardından acil servis ekipleri bölgeye gönderildi. Köprünün yol yüzeyinde ve troleybüs kablolarında hasar meydana geldi.

Köprüde trafik durduruldu

Hasarın ardından doğu yakasından batı yakasına köprü üzerinden ulaşım askıya alındı. Böylece Kiev’in Dnipro Nehri’nin iki yakası arasındaki ulaşım bağlantılarından biri daha geçici olarak devre dışı kaldı. Saldırı sırasında herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Güney Köprüsü de saldırılardan etkilendi

Kuzey Köprüsü’ne yönelik saldırı, Kiev’de Dnipro üzerindeki geçişlerin son günlerde yaşadığı aksaklıkların ardından geldi. Güney Köprüsü de önceki iki gün içinde Rus insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılar nedeniyle Güney Köprüsü ile Dnipro üzerindeki diğer iki geçişte trafik geçici olarak durduruldu.

Kiev’de ulaşım baskı altında

Dnipro Nehri, Kiev’i doğu ve batı yakalarına ayırıyor. Rusya’nın 2022’deki tam ölçekli işgalinden önceki verilere göre başkentin yaklaşık 3 milyonluk nüfusunun üçte birinden fazlası doğu yakasında yaşıyordu. Devlet kurumları ve şirketlerin büyük bölümü ise batı yakasında bulunuyor. Bu nedenle nehir üzerindeki köprülerde yaşanan ulaşım sorunları, şehrin günlük hareketliliğini doğrudan etkiliyor.

Kiev çevresindeki saldırılar arttı

Son saldırılar, Rusya’nın kış öncesinde Kiev ve çevresindeki altyapıya yönelik hava saldırılarını artırdığı bir dönemde gerçekleşti. Ukraynalı yetkililer, geçen hafta başlayan yeni saldırı dalgasını enerji altyapısına yönelik kış kampanyasının başlangıcı olarak değerlendiriyor. Geçen kış düzenlenen saldırılar elektrik ve ısıtma sistemlerinde geniş çaplı kesintilere yol açmıştı.

Moskova sivilleri hedef almadığını savunuyor

Rusya, daha önce yaptığı açıklamalarda hava saldırıları sırasında sivilleri sistematik olarak hedef almadığını belirtti.