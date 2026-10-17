Kiev'e yönelik hava bombardımanları yoğunlaştı: Kentte altyapı ve lojistik hatlar hedefte

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Sabaha karşı 03.10 sularında devreye giren erken uyarı sistemlerinin ardından, Kiev'e yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları dakikalar içinde başladı. Gün boyunca yedi kez hava alarmının verildiği Kiev'de, kentsel alanlar yaklaşık 10,5 saat boyunca yüksek tehdit kategorisinde kaldı. Son dönemde Rus ordusunun, saatte 600 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabilen jet motorlu yeni nesil İHA'ları sürü halinde konuşlandırması, Kiev'deki hava savunma unsurlarının reaksiyon sürelerini ve müdahale kapasitesini sınırlandırıyor.

Stratejik altyapı ve lojistik hatların izolasyonu

Savaşın beşinci yılında Moskova yönetimi, askeri baskıyı artırarak Kiev'in idari ve ekonomik işlevselliğini zayıflatmayı hedefliyor. Bu kapsamda Dinyeper Nehri üzerindeki kritik köprü ve geçiş noktalarının hedef alınması, Kiev'in doğu ve batı yakaları arasındaki lojistik irtibatı kesmeyi ve askeri sevkiyat hatlarını izole etmeyi amaçlayan stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Saldırılar sonucu Kiev genelinde enerji iletim hatları ve su şebekelerinde meydana gelen hasarlar, kent içi toplu taşıma ve hat bazlı ulaşım ağlarının durmasına sebebiyet verdi.

Sivil idare ve kamu hizmetlerinde süreklilik krizi

Saldırı frekanslarının yükselmesi, Kiev'de sivil yönetim ve kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliğini doğrudan etkiliyor. Eğitim kurumlarında müfredat uygulamaları sığınak şartlarına kaydırılırken, ticari ve idari faaliyetler hava alarmı protokolleri doğrultusunda sıklıkla kesintiye uğruyor. Kiev'deki yerel makamlar, kamu düzeninin korunması ve sivil halkın güvenli alanlara tahliyesi yönündeki tedbirleri artırırken, altyapı onarım ekipleri kısıtlı imkanlarla enerji ve su tedarikini yeniden tesis etmeye çalışıyor.

Sivil yerleşim alanlarına düşen mühimmatlar ve bilançonun seyri

Hava savunma unsurlarınca önlenen veya hedefine ulaşan mühimmat parçalarının sivil yerleşim alanlarına düşmesi sonucu Kiev'de sivil kayıplar ve bina hasarları yaşanmaya devam ediyor. Kentin farklı bölgelerinde 12 katlı bir konutun zarar görmesi ve konut bloklarında çıkan yangınlar dahil olmak üzere, gün boyu süren bombardımanlarda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hasar gören sivil mimari ve altyapı unsurları, çatışmanın Kiev ölçeğindeki tahrip gücünü gözler önüne seriyor.