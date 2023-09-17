Kiev'in İHA'larla saldırı girişimleri engellendi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece ve sabah saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere saldırı girişimlerinde bulunduğu belirtildi.

Moskova saatiyle 01.15 sularında Rusya hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna'ya ait uçak tipi 2 İHA'nın Kırım yarımadasında yok edildiği aktarılan açıklamada, saat 01.45 sıralarında da 1 İHA'nın Moskova bölgesinin İnstrinskiy ilçesi alanında imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, saat 01.45-02.20 arasında Kırım yarımadasının kuzeybatı doğu kıyılarında Ukrayna'ya ait 4 uçak tipi İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sabahın erken saatlerinde hava savunma sistemlerince Moskova bölgesinin Domodedovo ilçesi semalarında bir İHA'nın imha edildiği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya paylaşımında, gece saatlerinde hava savunma sistemlerinin Moskova'ya İHA ile saldırıyı şehrin İstrinskiy ilçesinde püskürttüğünü kaydetti.

İHA parçalarının düştüğü yerlerde ilk belirlemelere göre yıkım ve can kaybı meydana gelmediğine dikkati çeken Sobyanin, Moskova'ya saldırmak isteyen başka bir İHA'nın da Moskova bölgesinin Ramenskiy ilçesinde imha edildiği, İHA parçalarının düşmesi sonucunda yıkım ve yaralı olmadığı bilgisini paylaştı.