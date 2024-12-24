  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
Takip Et

Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda patlama gerçekleşti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kilauea Yanardağı faaliyete geçti
Takip Et

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea'nun yerel saatle 02.00 civarında faaliyete geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, yanardağdaki faaliyetin gün boyunca devam ettiği ancak patlamanın bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Lav nehirleri meydana geldi

Lavların yaklaşık 650 dönümlük alanı kapladığı aktarılan açıklamada, patlamalar nedeniyle volkanik gaz salımının yüksek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeniden faaliyete geçmesi ihtimali nedeniyle yanardağın yakından takip edildiği belirtildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

Güney Kore'de ana muhalefet, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatacakGüney Kore'de ana muhalefet, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatacakDünya
Hepsiburada yılbaşına özel kampanyayla HONOR Magic V3'ü satışa çıkardıHepsiburada yılbaşına özel kampanyayla HONOR Magic V3'ü satışa çıkardıŞirket Haberleri
CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)CarreforSA karta özel gıda ve deterjanlarda yılbaşı indirimi (CARREFOURSA SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)Ekonomi

 

Dünya
CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında 2 DEAŞ unsuru etkisiz hale getirildi
CENTCOM: Suriye'de hava saldırısında 2 DEAŞ unsuru etkisiz hale getirildi
Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
Güney Kore'de ana muhalefet, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatacak
Güney Kore'de ana muhalefet, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan için azil süreci başlatacak
Gerilim artıyor, Trump'ın açıklaması halkı kızdırdı: Posterlerini yaktılar
Trump'ın açıklaması halkı kızdırdı: Posterlerini yaktılar
Romanya'da yeni koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Romanya'da yeni koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
İsrail basını: Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı 10 yıl önce planlanmaya başlandı
İsrail basını: Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı 10 yıl önce planlanmaya başlandı