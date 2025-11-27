  1. Ekonomim
Aşırı fast food tüketerek kilo alma deneyi yapan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve fitness eğitmeni Dmitry Nuyanzin, uykusunda hayatını kaybetti.

Kilo alma deneyini paylaşan 30 yaşındaki influencer uykusunda yaşamını yitirdi
Sosyal medya fenomeni ve fitness eğitmeni Dmitry Nuyanzin, kilo verme programının etkisini kanıtlamak amacıyla haftalarca aşırı fast food tükettiği deney sırasında uykusunda kalp yetmezliği geçirerek yaşamını yitirdi.

Nuyanzin, kendi hazırladığı "maraton" adlı meydan okuma kapsamında günde 10 bin kaloriyi bulan sağlıksız yiyecekler tüketiyordu. Hedefi, en az 25 kilo alarak hızla nasıl kilo verebileceğini takipçilerine göstermekti.

Nuyanzin kilo aldıktan sonra ne kadar hızlı zayıflayabileceğini göstermeyi amaçlıyordu.

Rus haber kanalı Ostorozhno Novosti’ye göre Nuyanzin, ölmeden bir gün önce antrenmanlarını iptal etti, kendini iyi hissetmediğini söyleyerek doktora görünmeyi planladığını belirtti.

Ancak genç eğitmenin kalbi, uyku sırasında durdu.

Nuyanzin, kilo alma sürecini binlerce takipçisiyle düzenli olarak paylaşıyordu.

“Günlük diyet” olarak aktardığı menüde şunlar yer alıyordu:

Kahvaltı: Poğaçalar ve yarım pasta

Öğle yemeği: 800 gram mantı

Atıştırmalık: Cips

Akşam yemeği: Bir burger ve iki küçük pizza

Nuyanzin, 18 Kasım’da, yalnızca bir ayda 13 kilodan fazla alarak 105 kiloya ulaştığını duyurmuştu.

