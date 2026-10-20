"Kim Jong-un öldü" iddiası: Kuzey Kore devlet medyası fotoğraflarla yalanladı

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un öldüğüne dair iddialara yanıt geldi.

Kuzey Kore devlet medyası (KCNA), Kim'in "hayatta ve görevinin başında" olduğunu gösteren yeni fotoğraflar yayımladı.

Pazartesi günü yayımlanan karelerde Kim Jong-un’un bir giyim ve ayakkabı fuarını gezdiği, çocuk ayakkabılarını incelediği ve yetkililere talimatlar verdiği görüldü.

İddialar nasıl ortaya çıktı?

Kim Jong-un'un hayatını kaybettiğine ilişkin söylentiler, ABD'de yaşayan Çinli muhalif Wanjun Xie'nin pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Çin Demokrasi Partisi ile bağlantılı Xie, ilk olarak Kuzey Kore liderinin öldüğünü ve olası bir iktidar değişikliği krizine karşı Çin'in Pyongyang'a 9 bin asker gönderdiğini iddia etti.

Ardından iddialarını daha da ileri taşıyan Xie, Kim'in ağır bir beyin kanaması geçirdiğini, komaya girdiğini ve acil tedavi için Pekin'e götürüldüğünü öne sürdü.

İddiaya göre, Pekin Birlik Tıp Fakültesi Hastanesi'nden uzmanlar müdahalede bulundu ancak Kim'in hayatı kurtarılamadı.

Xie ayrıca liderin cenazesinin gizlice Kuzey Kore'ye gönderildiğini ileri sürdü.