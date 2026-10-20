Kim Jong-un öldü mü? Sosyal medyayı karıştıran iddia

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İngiliz gazetesi The Sun, 19 Ekim'de yayımladığı haberinde Kim Jong-un'un ağır bir beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve acil tedavi amacıyla Çin'e götürüldüğü yönündeki sosyal medya iddialarına yer verdi.

Bazı paylaşımlarda ise Kuzey Kore liderinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Ancak bu iddiaları destekleyen doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.

Çin'de tedavi edildiği iddia edildi

The Sun'ın aktardığı iddialara göre Kim Jong-un, Kuzey Kore'deki sağlık imkanlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle başkent Pekin'e götürüldü. Kim'in burada Peking Union Medical College Hastanesi'nde acil tedavi altına alındığı öne sürüldü.

Ancak Çin ve Kuzey Kore makamlarından Kim'in hastaneye kaldırıldığına ilişkin herhangi bir doğrulama gelmedi.

Ölüm iddiasıyla birlikte yönetim krizi söylentileri yayıldı

İddiaların yayılmasında Çin Demokrasi Partisi Başkanı olarak tanınan Wanjun Xie'nin X hesabından yaptığı paylaşımlar etkili oldu. Xie, Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdikten sonra komaya girdiğini ve tedaviye rağmen hayatını kaybettiğini iddia etti.

Bazı paylaşımlarda, Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore'de yönetim krizi yaşanabileceği ve Çin'in ülkeye asker gönderdiği de öne sürüldü. Ancak Kim'in öldüğü, Çin askerlerinin Kuzey Kore'ye girdiği veya ülkede yönetim değişikliği yaşandığı yönündeki iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Kim Jong-un son olarak 11 Ekim'de görüntülenmişti

Kim Jong-un, son olarak 11 Ekim'de başkent Pyongyang'daki Ulusal Savunma Devrimi Müzesi'nin açılışında görüntülenmişti.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın 13 Ekim'de yayımladığı fotoğraflarda Kim'in eşi Ri Sol-ju ve kızı Kim Ju-ae ile birlikte müzeyi gezdiği görülmüştü. Reuters ve Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı da ziyareti haberleştirmişti.

Daha önce de benzer söylentiler gündeme gelmişti

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin iddialar daha önce de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle 2020 yılında bir süre kamuoyu önünde görünmemesinin ardından öldüğü veya komaya girdiği yönünde söylentiler ortaya atılmış, Kim daha sonra yeniden kamuoyu karşısına çıkmıştı.

The Sun'a konuşan Kuzey Kore uzmanı Benedict Rogers da geçmişte benzer iddiaların gündeme geldiğini hatırlattı. Rogers, Kuzey Kore yönetiminin Kim'in sağlık durumuna ilişkin yeni görüntüler yayımlayabileceğini belirtirken, ölüm iddialarını doğrulayacak işaretlerin henüz görülmediğine dikkat çekti.

Kim Jong-un'un öldüğü iddiası doğrulanmadı

Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği veya hayatını kaybettiği yönündeki iddialar için şu ana kadar resmi bir doğrulama yapılmadı. Kuzey Kore ve Çin makamlarından da konuya ilişkin açıklama gelmedi.