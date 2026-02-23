Kim Jong-un, yeniden Kore İşçi Partisinin lideri seçildi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in Kore İşçi Partisinin 9. Kongresi'nde delegelerin oylarıyla yeniden partinin başına getirildiği belirtildi.

Haberde, Kim'in idaresinde ülkenin nükleer güçlerini geliştirerek "savaş caydırıcılığını köklü şekilde artırdığı" vurgulandı.

Kore İşçi Partisinin açıklamasında ise nükleer güçlerin geliştirilmesinin ülkeyi "her türlü saldırı tehdidi ve savaş biçimine karşı" hazır hale getirdiği savunuldu.

Kore İşçi Partisinde değişim

Kongrede ayrıca partinin merkez komitesi için yeni bir liste yayımlandı. Haberde, 138 üyeli organda yaşlı askeri komutanlar ve Yüksek Halk Meclisinin (SPA) 76 yaşındaki başkanı Choe Ryong Hae de dahil çok sayıda ismin görevden alındığı kaydedildi.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programının "beyni" ve ana mimarı kabul edilen askeri isimlerden Mareşal Pak Jong Chon ve Mareşal Ri Pyong Chol da merkez komitesinde yer almadı.

Öte yandan, gelecek 5 yıl için siyasi ve askeri hedeflerin açıklamasının beklendiği kongrenin dördüncü gününde parti liderliğine yeniden seçilen Kim'in ayrıca, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer hedeflerini hızlandırmaya yönelik planlarını da duyurmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Kuzey Kore lideri Kim, ilk günkü açıklamasında kongreye toplam 5 bin delegenin ve 2 bin gözlemcinin katıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2021'de toplanmıştı.