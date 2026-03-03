Kim Jong Un’dan İran’a destek: İsrail’i yok etmek için bir füzemiz yeterli

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İsrail ve ABD’nin saldırılarıyla karşı karşıya olan İran’a destek mesajı verdi. İran’ın talep etmesi halinde füze desteği sağlayabileceklerini belirten Kim, “Onları yok etmek için tek bir füze yeterli” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, İran ve ABD'nin İsrail'e saldırılarına karşı çıkmış ve İran'a saldırıları "yasa dışı bir saldırganlık" ve "egemenlik haklarının ihlali" olarak değerlendirmişti.

"Hiçbir koşulda tolere edilemez”

Açıklamada, Kuzey Kore'nin söz konusu saldırıları kınadığı belirtilerek, ABD'nin İran'a yönelik uzun süredir devam eden tehditlerinin ardından bu durumun "öngörülebilir" olduğu aktarılmıştı.

Bu saldırıların “ABD’nin hegemonik doğasının bir sonucu” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecek olan ABD-İsrail saldırıları hiçbir koşulda tolere edilemez” denilmişti.