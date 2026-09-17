Kim Jong-un’un yükselişinin gizli bedeli: Nükleer gücün arkasındaki insani dram

Başkent Pyongyang’da kuruluşunun 78. yıl dönümünü görkemli bir geçit töreniyle kutlayan Kuzey Kore, mali ve diplomatik açıdan tarihinin en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. Ülke fiilen nükleer bir güç konumuna erişirken, ekonomisi de son yılların en hızlı büyüme performansını sergiliyor. Lider Kim Jong-un; Çin, Rusya ve ABD gibi küresel aktörlerin dikkatini çekerken, ülke ekonomisi son üç yıldır her yıl yüzde 3'ün üzerinde büyüme kaydediyor. Ancak bu ekonomik şahlanışın arkasında, sistemin ezdiği binlerce insanın görünmeyen emeği ve dramı yer alıyor.

Rusya ile askeri ve ekonomik ittifak

Kuzey Kore’nin Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına sağladığı asker ve mühimmat desteği, Pyongyang yönetimine milyarlarca dolarlık bir gelir kapısı açıyor. Rusya bu yardımın karşılığında gelişmiş askeri teknolojilerin yanı sıra un, domuz eti ve petrol gibi temel gıda ve enerji ürünlerini tedarik ediyor.

Tahminlere göre Rusya’ya gönderilen 16 bin Kuzey Kore askerinden yaklaşık 2 bini hayatını kaybetti. Cephe hattındaki yaralı askerlerin tahliyesinin zaman zaman 10 saati aştığı bildiriliyor. Sadece askeri personel değil; binlerce işçi de Rusya'daki insansız hava aracı fabrikalarında, savaşta tahrip olan kentlerin imarında ve konut inşaatlarında çalıştırılıyor. Öğrenci vizesiyle ülkeye sokulan bu kişiler, konteynerlerde yaşayarak günde 14 saati bulan ağır vardiyalarda görev yapıyor.

Çalışma kampları ve zorla çalıştırma düzeni

Ülkenin en önemli resmi ihracat kalemleri arasında yer alan peruk ve takma kirpikler, doğrudan çalışma kamplarında üretiliyor. Belirlenen günlük üretim kotalarını dolduramayan mahkûmlar, fiziksel şiddet ve gıda kısıtlaması gibi cezalarla karşı karşıya kalıyor. Bu ürünlerin Çin’e satışından 2024 yılında 188 milyon dolar gelir sağlandı.

Chongori çalışma kampında daha önce tutuklu bulunan tanıklar, her yıl her 10 mahkûmdan birinin hayatını kaybettiğini aktarıyor. Kamptaki tutukluların önemli bir kısmını, Çin’de yiyecek ararken yakalananlar veya Güney Kore dizilerini izlediği için cezalandırılan vatandaşlar oluşturuyor. Ülke genelinde ise köylüler ihracat için meyve toplarken, çocuklar asker eldivenleri için tavşan derisi temin ediyor; ordu ise inşaat projelerinde ücretsiz iş gücü olarak kullanılıyor.

Yasadışı ticaret ve diplomatik kaçakçılık

Kuzey Koreli diplomatlar, Kim Jong-un’un gizli fonlarına kaynak yaratmak amacıyla diplomatik dokunulmazlığa sahip çantalarla Küba puroları ve Afrika gergedanı boynuzları kaçırıyor. İstihbarat kurumu bir yandan uluslararası restoran ağları işletirken, diğer yandan siber dünyada devasa kripto para hırsızlıkları gerçekleştiriyor.

Matematik ve fen alanında üstün yetenekli öğrenciler erken yaşta eğitilerek Çin, Rusya ve Orta Doğu’ya siber mühendis veya hacker olarak gönderiliyor. TRM Labs verilerine göre, Kuzey Koreli hacker grupları yılın ilk dört ayında dünya genelinde çalınan toplam kripto paraların yüzde 76’sından sorumlu tutuluyor.

Yaptırımların delinmesi ve küresel denetimsizlik

Çin ve Rusya’nın 2024 yılında Birleşmiş Milletler yaptırımlarını izleyen uzman panelini lağvetmesiyle birlikte, uluslararası kısıtlamalar büyük oranda işlevsiz hale geldi. Nampo limanına yanaşan büyük kargo gemilerinin sayısı 2019’a kıyasla beş kat artarken, yaptırım listesindeki gemiler Çin terminallerine serbestçe demirlemeye başladı.

Kuzey Kore; takip cihazlarını kapatan gemiler ve açık denizde yapılan yasadışı yük transferleriyle kömür ve demir cevheri ihracatını aralıksız sürdürüyor. Uydu görüntüleri, Kuzey Kore madenlerini Çin limanlarına taşıyan en az altı gemiyi tespit etmiş durumda.

Yurt dışındaki işçi varlığı da yöntem değiştirerek devam ediyor

Çin'de halen 100 bin civarında Kuzey Koreli işçi bulunurken, Rusya geçen yıl 36 binden fazla giriş vizesi düzenledi. Bu süreçte inşaat, tekstil ve gıda sektöründeki işler "staj", ödenen maaşlar ise "burs" adı altında legalize ediliyor. Yılda sadece iki gün izin kullanabilen işçiler, Pyongyang’dan atanan güvenlik görevlileri tarafından kesintisiz denetleniyor ve aileleriyle iletişim kurmalarına izin verilmiyor.