Kim Kardashian’ın iç giyim markasının değeri 5 milyar dolara ulaştı

2019 yılında Kardashian ve Jens Grede tarafından kurulan Skims, kısa sürede şekillendirici iç giyim pazarında önemli bir marka haline geldi. Kardashian’ın kozmetik markası “SKKN by Kim” ile birlikte genç tüketiciler arasında yarattığı etki ve önemli boyuttaki sosyal medya kitlesi, markanın hızlı büyümesinde belirleyici rol oynadı.

Ünlü isimlerin markalarına yönelik yatırım ilgisi de sürüyor. Hailey Bieber’ın kozmetik markası Rhode geçtiğimiz mayısta Elf Beauty tarafından yaklaşık 1 milyar dolara satın alınırken, Rihanna’nın Fenty Beauty ve Khloé Kardashian’ın Good American markaları da benzer şekilde yatırımlar aldı.

Goldman Sachs öncülük etti

Skims, son yatırım turunda 225 milyon dolar fon topladığını açıklarken, şirketin de değerlemesi 5 milyar dolara çıktı.

Skims’in son yatırım turuna Goldman Sachs öncülük ederken, BDT & MSD Partners’a bağlı fonlar da katıldı. Şirket, elde ettiği yeni sermayeyi iç giyim ve aktif giyim koleksiyonlarını genişletmek, perakende ağını büyütmek ve uluslararası pazarlarda yayılmak için kullanmayı planlıyor.

PitchBook Kıdemli E-Ticaret Analisti Eric Bellomo, “Bu yatırım, Thrive Capital ve Greenoaks gibi güçlü yatırımcıların arasına yeni isimler ekliyor ve Skims’i gelecekte potansiyel bir halka arz adayı haline getiriyor” dedi.

Şirket, 2025 yılına kadar yıllık net satışlarının 1 milyar doları aşmasını bekliyor.

Güçlü ortaklarla gelişiyor

Bu yılın başlarında, kozmetik devi Coty, Kardashian’ın güzellik markasındaki yüzde 20 hissesini Skims’e satarak iki markayı tek bir çatı altında birleştirdi. Ayrıca, Skims Nike ile iş birliği yaparak kadınlara yönelik spor giyim koleksiyonu da geliştirdi.

Bellomo’ya göre, “Kardashian’ın küresel tanınırlığı ve güçlü ortaklıkları sayesinde Skims, giyim, güzellik ve yaşam tarzı markalarını bir ekosistemde bir araya getiriyor. SKKN by Kim’in yeniden satın alınması da bu bütünleşik stratejinin bir parçası” oluyor

Kapsayıcı beden anlayışıyla öne çıkan Skims, şu anda ABD’de 18 mağaza, Meksika’da ise iki franchise mağaza işletiyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda ağırlıklı olarak fiziksel mağaza odaklı bir yapıya geçmeyi hedefliyor.