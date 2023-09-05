Kim'den Rusya hamlesi
ABD, Kuzey Kore lideri Kim'in Rus lider Putin ile silah ticaretini görüşmek için Rusya’ya gitmeyi planladığını iddia etti.
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Kuzey Kore lideri Kim, Putin’le silah ticaretini görüşmek için Rusya’ya gitmeyi planlıyor.
BBC’nin ABD’deki ortağı CBS’e konuşan bir ABD’li yetkili, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un bu ay Rusya’ya giderek Vladimir Putin’le silah ticaretini görüşmeyi planladığını söyledi.
Yetkiliye göre gündem, Kuzey Kore’nin Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah sağlaması olacak.
Görüşmenin gerçekleşeceği yer ise bilinmiyor.