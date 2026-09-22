Kimyasal kullanımına son veren teknoloji: Eski cihazlardan altın toplamanın yeni yolu bulundu
ABD'li araştırmacılar, kullanım dışı kalan elektronik cihazların içerisindeki altını geri kazanmak maksadıyla elektrik akımıyla çalışan yeni bir sistem geliştirdi. Laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalarda, kimyasal madde kullanımını yüz kata kadar azaltan bu yöntemle atıklardaki altının yüzde 89'unun başarıyla ayrıştırıldığı kayıtlara geçti.
ABD'de yer alan Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign bünyesindeki bilim insanları, hurdaya çıkan cihazlardaki değerli metalleri dönüştürmek adına yenilikçi bir teknolojiye imza attı. Elektronik eşyalardaki altın varlığını hedef alan çalışma sayesinde geleneksel yöntemlere kıyasla son derece çevreci bir ayrıştırma mekanizması kuruldu.
Akım sayesinde altına odaklanan moleküler yapı
Geliştirilen tekniğin temelinde, elektrik akımıyla yapısı değişebilen özel moleküller yer alıyor. Atık metal karışımına uygulanan elektrik akımı söz konusu molekülleri harekete geçirerek ortamda bakır gibi farklı unsurlar bulunsa dahi doğrudan altın iyonlarının tutulmasını sağlıyor. İşlem tamamlandıktan sonra elektriksel parametreler değiştirilerek tutulan altın molekülden serbest bırakılıyor ve aynı yapı defalarca kullanılabiliyor.
Kimyasal atık yükü yüz kat azalacak
Mevcut altın ayırma prosedürlerinde yoğun kimyasal kullanımının yarattığı çevresel zararlar, yeni sistemle büyük oranda engelleniyor. Laboratuvar testlerinde yüzde 89'luk başarı oranına erişen bu metodun, geleneksel ayrıştırma süreçlerine göre 100 kat daha az kimyasal atık ürettiği bildirildi.
Milyonlarca tonluk çöp servete dönüştürülecek
Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel çapta her yıl yaklaşık 62 milyon ton elektronik çöp ortaya çıkıyor ve bunun sadece küçük bir kısmı resmi kanallarla dönüştürülebiliyor. Paslanmaz yapısı ve iletkenliği sebebiyle kartlarda tercih edilen altının bu yolla yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Araştırma ekibi, sistemin sanayi ölçeğindeki verimliliğini kontrol etmek adına çalışmalarını sürdürüyor.