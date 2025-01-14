Kimyasal silah saldırısı mağdurları Şam'da gösteri düzenledi

Gösteriye katılanların adalet beklediğini aktaran Avvada, "Buraya katılanların çoğu yakınlarını veya evlatlarını kaybedenlerden. Dolayısıyla suçluların yargılanmasını ve adaletin sağlanmasını talep etmeleri onların hakkıdır." diye konuştu. Baas rejiminin yıkılmasının ardından Hollanda’dan Suriye’ye gelen Vesim Arslan da kimyasal silah saldırısı mağdurlarına destek için Emevi Meydanı’nda bulunduğunu söyledi.

"Suçlular yargılanmalı. Hak, sahiplerine ulaşmalı"

Yeni dönemde Suriye’nin uluslararası toplumun bir parçası olması gerektiğine işaret eden Arslan, "Suçlular yargılanmalı. Hak, sahiplerine ulaşmalı." ifadelerini kullandı.