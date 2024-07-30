Kırgızistan Devlet Başkanı 'şaşaalı' evlilik teklifi yapan yeğeni Lazzat Nurgozhoeva'nın nişanlısını hapse attırdı

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, eski güzellik kraliçesi olan yeğeni Lazzat Nurgozhoeva'nın nişanlısını ülkenin güneyinde ölümcül sel felaketleri devam ederken yaptığı "utanç verici derecede görkemli" evlenme teklifi nedeniyle hapse attırdı.

Ülkenin güneyinde sel felaketi yaşanırken böyle şaşaalı bir etkinliği desteklemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Caparov, yeğeninin nişanlısı Aftandil Sabyrbekov'un tören için hükümete ait saatlik kirası 1.500 sterlin (1.780 euro) olan helikopteri kullanmasına da tepki gösterdi.

Yeğeni adına halktan özür diledi

Sabyrbekov uyuşturucu ile bağlantılı başka bir suçlamayla daha karşı karşıya.

Caparov yerel medyaya verdiği bir röportajda, yeğeni adına halktan özür diledi.

Sabyrbekov'un yeğenini gerçekten sevmediğini ve onunla sadece kendine "siyasi destek sağlamak" ve "yasadışı faaliyetlerini gizlemek" için evlenmek istediğini söyleyen Caparov,

Sabyrbekov'un kamuoyu önüne çıkıp özür dilememesi Caparov'u öfkelendirdi ve iki hafta sonra yeğeninin nişanlısının tutuklanmasını emretti.

Yerel medyada yer alan haberlerde Sabyrbekov'un uyuşturucu ile bağlantılı suçlar nedeni ile tutuklandığı belirtildi.

Tepkiler üzerine görüntüler silindi

2020 yılında "Kırgızistan Güzeli" seçilen 23 yaşındaki Nurgozhoeva'nın evlenme teklifine ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından tepkiler çığ gibi büyürken, teklifte hükümet helikopterinin kullanılması da öfkeyle karşılanmıştı.

Görüntülerde, Kırgız Acil Durumlar Bakanlığı'na ait helikopterlerden biriyle dağ yamacına uçan çiftin, çiçeklerle süslenmiş dev bir kalbin önünde durduğu görülüyor.

Gelen tepkiler üzerine Nurgozhoeva, görüntüleri sosyal medya hesabından sildi.