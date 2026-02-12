Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek Uulu istifa etti

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Uulu, "Bana kimse baskı yapmadı. Buna izin vermeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı Caparov’un başlattığı reformlar eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmelidir. Ülkede siyasi istikrar olmalı. Ayrıca bir ya da iki kişiye değil, halka ve ülkeye hizmet ettiğimi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

2022 yılından bu yana meclis başkanlığını yürüten Turgunbek Uulu’nun milletvekilliği görevine devam edeceği öğrenildi.