Kırılgan ateşkesin gölgesinde Gazze: İsrail'in bitmeyen hava saldırıları ve tırmanan insani trajedi

Küresel diplomasinin ve bölgesel arabulucuların yoğun çabalarıyla yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi, her geçen gün yeni bir sivil trajediyle sarsılmaya devam ediyor. Son saldırılarda, Gazze kentinde bir evin hedef alınması sonucu bir anne, üç kızı ve bir oğlundan oluşan aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) verileri, kağıt üzerinde yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze genelinde tırmanan askeri hareketliliğin, sivil can kayıplarını artırdığını ve insani krizi derinleştirdiğini ortaya koyuyor. Saha gözlemlerime göre, bu asimetrik savaşta en ağır bedeli doğrudan kadınlar ve çocuklar ödüyor.

Ateşkesin yapısal kırılganlığı ve tırmanan saldırılar

İlan edilen ateşkesin ardından büyük çaplı kara operasyonları yavaşlamış görünse de, İsrail ordusunun nokta atışı hava saldırıları ve topçu atışları neredeyse kesintisiz bir rutin olarak sürüyor. Tel Aviv yönetimi, bu harekatların belirli operasyonel hücreleri ve komuta kademesini ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığını savunuyor. Ancak, yoğun nüfuslu yerleşim alanlarında gerçekleştirilen bu operasyonlar, askeri hedeflerden ziyade sivil konutların, çadır kamplarının ve geçici sığınma merkezlerinin yıkılmasıyla sonuçlanıyor. Bu durum, ateşkes rejiminin taraflar arasında sürdürülebilir bir barış veya güvenlik sağlamaktan ziyade, çatışmayı düşük yoğunluklu ancak sürekli bir kayıp döngüsüne hapsettiğini net bir şekilde gösteriyor.

Toplumsal yapının ve sivil altyapının çöküşü

Gazze genelinde yürütülen askeri operasyonlar, bölgedeki fiziksel ve toplumsal yapıyı kalıcı olarak dönüştürüyor. Şerit içerisindeki hastanelerin, eğitim kurumlarının, su arıtma tesislerinin ve enerji şebekelerinin %90'ından fazlası tamamen tahrip edilmiş durumda.

İsrail’in, belirli mahalleleri veya kampları hedef alan ani tahliye emirleri ve ardından gelen bombardımanlar, nüfusun dar bir sahil şeridine sıkışmasına neden oluyor. Bu durum, sadece doğrudan bombalarla gelen ölümleri değil; temiz suya erişim imkansızlığı, salgın hastalıklar ve tıbbi yetersizlikler gibi dolaylı ama kitlesel krizleri de beraberinde getiriyor.

Uluslararası denetim açığı ve bölgesel riskler

Son dönemde yayımlanan bağımsız BM raporları, Gazze'deki askeri stratejilerin uluslararası insancıl hukuk ilkeleriyle çeliştiğine ve sivillerin korunamadığına dair sert tespitler içeriyor. İsrail'in askeri operasyonlarındaki yüksek sivil zayiat oranı, küresel kamuoyunda ciddi diplomatik tepkilere yol açsa da, uluslararası mekanizmaların sahadaki saldırıları durdurma noktasında yetersiz kaldığı görülüyor.

Batılı müttefiklerin Tel Aviv yönetimine sağladığı diplomatik ve askeri lojistik destek, İsrail'in ateşkes sınırlarını esnetmesindeki en büyük dış faktör olarak öne çıkıyor. Bu denetimsizlik, Orta Doğu genelinde çatışmanın bölgesel aktörleri de içine çekecek şekilde daha geniş bir alana yayılması riskini canlı tutuyor. Gazze'de kalıcı ve denetlenebilir bir barış koridoru açılmadığı sürece, sivil ailelerin yok olduğu bu trajik bilançonun ağırlaşarak devam etmesi kaçınılmaz görünüyor.

Nitekim Gazze'deki kriz, uluslararası hukukun meşruiyetini aşındırarak küresel vicdanı test eden bir insanlık sınavına dönüşürken, somut adımlar atılmadığı sürece tüm dünya daha büyük bir istikrarsızlığa sürükleniyor. Bölgesel sessizlik ise modern uluslararası sistemin insan hakları algısını sarsan derin bir krizi beslemeye devam ediyor.