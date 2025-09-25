Kirk suikastının ardından ABD’li seçmenlerin yüzde 79’u “ülkenin siyasi kriz yaşadığını” düşünüyor

Connecticut eyaletindeki Quinnipiac Üniversitesinin 18-21 Eylül'de düzenlediği ve 1300'e yakın kayıtlı seçmenin katıldığı araştırmada, Kirk suikastının ABD siyasetine yönelik etkileri sorgulandı.

"ABD siyasi krizde"

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 79'u "ABD'nin siyasi krizde olduğuna inandığını", yüzde 18'i ise aynı fikirde olmadığını ifade etti.

Suikast sonrası "ABD'nin siyasi krizde olduğu" görüşüne, Demokratların yüzde 93'ü, bağımsızların yüzde 84'ü ve Cumhuriyetçilerin yüzde 60'ı destek verdi.

Katılımcıların yüzde 71'i, ABD'de "siyasi saikli şiddetin" "oldukça ciddi bir sorun" olduğunu, yüzde 22'si ise "ciddi bir sorun" olduğunu belirtti.

Araştırma analisti Tim Malloy, konuyla ilgili açıklamasında, "Kirk suikastı, ülkenin nereye gittiğine dair iki partili, apaçık endişeleri ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Üniversitenin internet sitesinde yayımlanan araştırmaya, "ABD'de ifade özgürlüğünün korunması konusunda iyimserlik düşüyor" başlığı kullanıldı.

Ne olmuştu?

Trump'a güçlü desteğiyle tanınan Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Robinson, "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra hakkında idam cezası talep edilmişti.

Ulusal basındaki haberlerde ABD kamuoyunun, suikastın "siyasi saiklerle işlendiğini ve siyasi şiddet konusunda ulusal tartışmaları körüklediğine" inandığı aktarılmıştı.