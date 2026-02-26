  1. Ekonomim
ABD'nin Nebraska eyaletinde kırmızı ışıkta bekleyen iki araç, yolun aniden çökmesiyle oluşan çukura gömüldü.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kırmızı ışıkta yol aniden çöktü, iki araç çukura düştü (Video)
ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha şehrindeki bir kavşakta aniden yol çöktü. Kırmızı ışıkta bekleyen iki araç, açılan çukura düştü.

Kırmızı ışıkta yol aniden çöktü, iki araç çukura düştü (Video) - Resim : 1

O anlar güvenlik kameralarına yansırken, çevredekiler duruma müdahale etti.

Çukura düşen araçların sürücüleri, güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ulaşan polis ekipleri çukurun genişleme ihtimaline karşı yolu trafiğe kapattı.