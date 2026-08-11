Kırmızı kedi endişe yarattı: Ekipler harekete geçti

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ABD’nin Teksas eyaletindeki League City kentinde, tüyleri kırmızı renkli bir maddeyle kaplanan bir kedinin görüntülenmesi endişeye yol açtı.

League City Hayvan Bakım Merkezi'nden yapılan açıklamada gri renkli kedinin tüylerinde keçeleşmiş kırmızı lekeler bulunduğunu ve hayvanı güvenli şekilde yakalamak için çalışma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer kedinin neden ve nasıl bu hale geldiğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Yetkililerden bölge sakinlerine uyarı

Hayvanın görüntülerinin yayılması üzerine bölge sakinleri de kediyi bulmak için harekete geçti. Ancak yetkililer halktan hayvanı kendi imkanlarıyla yakalamaya çalışmamalarını istedi.

Kediye yaklaşılmasının profesyonel ekiplerin kurduğu tuzaklardan uzaklaşmasına yol açabileceği belirtildi. Aynı nedenlerden dolayı bölge sakinlerinden kedi için mama bırakmamaları da istendi. Bugün yapılan son açıklamada kedinin henüz yakalanamadığı belirtildi.

Köpek dövüşleri iddiası araştırılıyor

Kırmızıya boyanmış kedinin fotoğrafları sosyal medyada yayılınca hayvanın başına ne geldiğine ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı.

Bazı kullanıcılar, boyanmış hayvanların yasa dışı köpek dövüşleriyle ilgili olabileceğini öne sürerek kedinin böyle bir ortamdan kaçmış olabileceği ihtimalinin araştırılmasını istedi.

Ancak kedinin gerçekten de yasa dışı köpek dövüşleriyle bağlantılı olduğuna dair kesin bilgi yok.