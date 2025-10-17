  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kiss grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley yaşamını yitirdi
Takip Et

Kiss grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley yaşamını yitirdi

Kiss’in kurucu üyelerinden gitarist Ace Frehley’nin 74 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Frehley’nin ailesi yaptığı açıklamada, “Ace’in hatırası sonsuza kadar yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kiss grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley yaşamını yitirdi
Takip Et

Kiss grubunun 74 yaşındaki kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiss'in gitaristi Frehley'nin ailesi, müzisyenin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Gitaristin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, "Ace'in hatırası sonsuza kadar yaşayacak" ifadesi kullanıldı.

Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley ve Peter Criss tarafından 1973'te New York'ta kurulan grup, makyajları ve sahne kostümleriyle büyük ün kazanmış ve dünya çapında 90 milyonu geçen albüm satışlarıyla 24 altın plakla ödüllendirilmişti.

Frehley, 1982'de gruptan ayrılmış ancak 1996'da geri dönerek 2002'ye kadar grupla birlikte performans göstermişti.

Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybettiOyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybettiGündem
Dünya
Romanya'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var
Romanya'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var
10 ayda 35'inci kez patladı
10 ayda 35'inci kez patladı
Tekstil devinin kurucusu öldürüldü: Cinayetin şüphelisi oğlu!
Tekstil devinin kurucusu öldürüldü: Cinayetin şüphelisi oğlu!
Türkiye'nin 17. İyilik Gemisi, Gazze için El-Ariş Limanı'na ulaşacak
Türkiye'nin 17. İyilik Gemisi, Gazze için El-Ariş Limanı'na ulaşacak
Yunanistan'da çalışma saatlerinde değişiklik: Haftada 4 gün, günlük 13 saat! Fazla mesai için yüzde 40 ek ücret
Yunanistan'da çalışma saatlerinde değişiklik: Haftada 4 gün, günlük 13 saat
AFP: İsrailli rehineleri Türk ekibi arayacak
AFP: İsrailli rehineleri Türk ekibi arayacak