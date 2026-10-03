Kıyamet Ambarı yeni göreve hazırlanıyor: Sıra insanlarda

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Norveç’e bağlı Svalbard Takımadaları’nda bulunan Svalbard Küresel Tohum Deposu, 2008 yılından bu yana tarımsal kaynakların korunması amacıyla faaliyet gösteriyor. Spitsbergen Adası’ndaki Plataberget Dağı’nın 100 metreden fazla derinliğinde bulunan tesis, doğal soğutma avantajından yararlanıyor ve küresel krizlere karşı bitki türlerinin korunmasını amaçlıyor.

4,5 milyon tohum örneği korunuyor

Tesis, olası çevre felaketleri, savaşlar veya nükleer çatışmalar gibi olağanüstü durumlarda zarar görebilecek bitki türlerinin yeniden üretilebilmesi için bir yedekleme merkezi olarak kullanılıyor. Deniz seviyesinden 130 metre yüksekte bulunan depoda sıcaklık sabit olarak -18 derece seviyesinde tutuluyor. Birbirinden ayrı üç ana salondan oluşan tesisin toplam kapasitesi 4,5 milyon tohum örneğine ulaşıyor.

Küresel kriz sonrası üretim hedefleniyor

Norveç yönetiminin finanse ettiği proje, olası bir küresel felaketin ardından ülkelerin depolanan tohum örneklerine yeniden ulaşarak tarımsal üretimi sürdürebilmesini hedefliyor. Depoda muhafaza edilen genetik materyaller yalnızca kriz senaryoları için değil, aynı zamanda iklim değişikliğine daha dayanıklı bitki türlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalarda da kullanılıyor.

Şimdi sıra insan bakterilerinde

Araştırmacılar, tesisin kullanım alanını bitki tohumlarının ötesine taşımaya hazırlanıyor. Bu kapsamda insan vücudunda bulunan bakteri türlerinin korunması amacıyla özel bir mahzen projesi yürütülüyor. Yeni yapının gelecekte aşı geliştirme ve tıbbi araştırmalara katkı sağlaması planlanıyor.

Depo yeni bir koruma alanına dönüşüyor

Svalbard’daki tesis böylece yalnızca tarımsal çeşitliliğin korunmasına yönelik bir merkez olmaktan çıkarak insan sağlığı açısından önem taşıyan biyolojik materyallerin de muhafaza edilmesine yönelik yeni bir kullanım alanına hazırlanıyor.

Araştırmacıların planladığı yeni mahzenin hayata geçirilmesiyle, insan vücudundaki bakteri türlerinin gelecekteki bilimsel çalışmalar için korunması amaçlanıyor.