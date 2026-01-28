"Kıyamet Saati" tarihin en ileri noktasına ayarlandı

Atom Bilimcileri Bülteni, insanlık için olumsuz sonuçlar doğuran hızlanan teknolojik gelişmelerden kaynaklanan bilim ve küresel güvenlik konularıyla ilgilenen kar amacı gütmeyen bir kuruluş.

Geçen yıl, Bülten saati gece yarısına 89 saniye kalaya ayarladı, bu da o noktada dünyanın o saate hiç olmadığı kadar yakın olduğu anlamına geliyordu.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, 2024 yıllarında saati gece yarısına 90 saniye kala ayarladıktan sonra, bilim adamları nükleer risk, iklim krizi, biyolojik tehditler ve yapay zeka gibi “yıkıcı teknolojiler”deki ilerlemeler dahil olmak üzere küresel sorunlarla mücadele veya düzenleme konusunda yeterli ilerleme sağlanamadığı için 2025 değişikliğini yaptılar.

Kuruluşun bilim çnsanları ayrıca, yanlış bilgi, dezenformasyon ve komplo teorilerinin yayılmasını insanlık için diğer varoluşsal tehditler olarak gösterdi.

"Her saniye önemli ve zamanımız tükeniyor"

Bu yılki değişikliğin gerekçesini açıklayan kuruluşun Başkanı ve CEO'su Alexandra Bell, "İnsanlık, hepimizi tehlikeye atan varoluşsal riskler konusunda yeterli ilerleme kaydetmedi. Kıyamet Saati, kendi ürettiğimiz teknolojilerle dünyayı yok etmeye ne kadar yaklaştığımızı iletmek için bir araçtır. Nükleer silahlar, iklim değişikliği ve yıkıcı teknolojilerden kaynaklanan riskler giderek artıyor. Her saniye önemli ve zamanımız tükeniyor. Bu acı bir gerçek, ama bu bizim gerçekliğimiz.” dedi.

Kuruluşun bilim ve güvenlik kurulu başkanı Dr. Daniel Holz, Salı günkü basın brifinginde, ''Geçtiğimiz yıl, kuruluşun bilim insanları, ülkelerin en kritik varoluşsal riskler konusunda uluslararası işbirliğine ve eyleme yönelmeleri gerektiği konusunda uyarmıştı.'' dedi.

Aynı zamanda Chicago Üniversitesi Fizik, Astronomi ve Astrofizik Bölümü'nde profesör olan Holz, “Bu uyarıyı dikkate almak yerine, büyük ülkeler daha da saldırgan, düşmanca ve milliyetçi hale geldi. 2025 yılında, nükleer silaha sahip ülkelerin dahil olduğu çok sayıda askeri operasyonla çatışmalar şiddetlendi. ABD ve Rusya arasında nükleer silah stoklarını düzenleyen son kalan anlaşma, 4 Şubat'ta sona erecek. Yarım asırdan fazla bir süredir ilk kez, kontrolden çıkan bir nükleer silahlanma yarışını engelleyecek hiçbir şey kalmayacak.” dedi.

"Dünya, potansiyel olarak yıkıcı biyolojik tehditlere karşı hazırlıksız durumda"

Ayrıca Holz, “dünya çapındaki bilim insanlarının defalarca uyarılarına rağmen, yaşam bilimlerinde, özellikle sentetik ayna yaşamın geliştirilmesi gibi yeni gelişen alanlarda ciddi tehlikeler devam ediyor” diye ekledi. “Uluslararası toplumun koordineli bir planı yok ve dünya, potansiyel olarak yıkıcı biyolojik tehditlere karşı hazırlıksız durumda.”

Holz, "AI araçlarının hızlı büyümesi ve kullanımı, düzenleme eksikliği ile birleştiğinde, yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yayılmasını hızlandırıyor, tüm bu tehditlerle mücadele çabalarını büyük ölçüde etkiliyor ve diğer tüm yaklaşan felaketleri daha da kötüleştiriyor" dedi.

Bulletin of the Atomic Scientists, 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilmesi için kullanılan kod adı Manhattan Projesi'nde çalışan bir grup bilim insanı tarafından kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu.

Kuruluşun asıl amacı nükleer tehditleri ölçmekti, ancak 2007 yılında, hesaplamalarına iklim krizini de dahil etmeye karar verdi.