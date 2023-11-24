Kız arkadaşını öldüren atlet Oscar Pistorius şartlı tahliye edilecek
Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen ve kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten suçlu bulunan Güney Afrikalı sporcu Oscar Pistorius, tutuklu bulunduğu cezaevinden şartlı tahliye kapsamında serbest bırakılacak.
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Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius’un, kız arkadaşı model Reeva Steenkamp’ı öldürmek suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden şartlı tahliye kapsamında 5 Ocak’ta serbest bırakılacağı açıklandı.
37 yaşındaki paralimpik koşucu 2014 sonundan bu yana hapiste bulunuyordu.