Kızıldeniz gerilimi sonrası Somali’den BAE kararı: Tüm anlaşmalar iptal edildi

Üst düzey bir Somali hükümet kaynağına göre, Mogadişu hükümetinin bu hamlesi, hükümet kurumları, ilgili kuruluşlar ve bölgesel yönetimlerle yapılan tüm anlaşmaları kapsıyor.

Hükümet belgesinde, "Bakanlar Kurulu, Somali Federal Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti arasında mevcut tüm anlaşmaları, ikili güvenlik ve savunma iş birliği anlaşmaları da dahil olmak üzere, feshetmiştir" ifadesi yer alıyor.

"Bu karar, ülkenin egemenliğini, ulusal birliğini ve siyasi bağımsızlığını baltalamak için atılan ciddi adımlara ilişkin raporlara ve güçlü kanıtlara yanıt olarak alınmıştır." deniyor.

Somali’de egemenlik tartışmaları yeniden alevlendi

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Somali egemenliği ve toprak bütünlüğü konuları, BAE ve bölgesel müttefiki İsrail'in kendi hükümetine sahip Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'a giderek daha fazla yaklaşmasıyla son haftalarda giderek daha acil hale geldi.

26 Aralık'ta İsrail, stratejik açıdan hayati öneme sahip Aden Körfezi kıyısındaki Berbera liman kentinin bulunduğu Somaliland'ın egemenliğini resmen tanıyan dünyadaki ilk ülke oldu.

Somali hükümeti belgesinde adı geçen limanlardan biri olan Berbera, geçen hafta bir dizi çarpıcı ve birbiriyle kesişen haberin merkezinde yer aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Somaliland'ın resmen tanınmasının ardından geçen Salı günü Somaliland'a yaptığı ilk resmi İsrail ziyaretinin bir parçası olarak şehre gitti. Ziyareti sırasında Saar, "Filistin'in aksine, Somaliland sanal bir devlet değildir" diyerek eski İngiliz sömürgesini "Batı yanlısı ve İsrail dostu" olarak nitelendirdi.

Kendi hükümetine sahip olan Somaliland ile İsrail arasındaki görüşmelerde, halihazırda BAE tarafından kontrol edilen Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki üsler halkasının bir parçası olan Berbera'da önerilen bir İsrail askeri üssü hakkında da görüşmeler yapıldı.