Kızıldeniz sekiz yıl sonra rahat bir nefes aldı

Yemen'in Kızıldeniz açıklarında 8 yıldır demirli halde bulunan ve çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapılan "Safer" tankerindeki petrolün tahliyesi tamamlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programından (UNDP) yapılan yazılı açıklamada, petrol tahliyesinin tamamlanmasıyla ciddi bir çevre felaketi riskinin ortadan kalktığı belirtildi.

Safer tankerinden 25 Temmuz'da başlayan tahliye işlemiyle 1,14 milyon varil petrolün "Yemen" isimli tankere aktarıldığı kaydedildi.

Safer'deki petrolün tortuyla karışan yüzde 2'den daha az bir kısmının da tankerin temizlik aşamasında tahliye edileceği bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Safer'deki petrolün tahliye edilmesine ilişkin, "Bugün, Safer'den petrol transferinin güvenli bir şekilde sonuçlandığı haberini memnuniyetle karşılıyorum. BM liderliğindeki operasyon, devasa ölçekte bir çevresel ve insani felaketi önledi." yorumunu yaptı.

UNDP Başkanı Achim Steiner de petrolün tahliyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hala yapılacak işler var, ancak bugün bir sızıntı tehdidinin önlendiğini güvenle söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gressly ise çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Bugün büyük bir dönüm noktası. Olağanüstü bir küresel koalisyon, Kızıldeniz'de felaketle sonuçlanacak bir petrol sızıntısının en kötü senaryosunu önlemek için BM şemsiyesi altında bir araya geldi." ifadelerini kullandı.

Safer petrol tankeri

Yemen'in Hudeyde şehri açıklarında 2015'ten beri bakımsız halde demirli duran Yemen hükûmetine bağlı şirkete ait Safer tankerindeki 1 milyon varilden fazla petrolün Kızıldeniz'e sızma riski bulunuyordu.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Gressly, geçen yıl Safer tankeri için "saatli bomba" uyarısı yapmış, tankerdeki muhtemel sızıntıları gidermenin 20 milyar dolara mal olabileceğini söylemişti.

Uzun süredir tankerin boşaltılması için çalışmalar yürüten ve fon toplayan BM, mart ayında, toplanan bağışlar sayesinde Safer'deki petrolün boşaltılması için büyük bir ham petrol gemisi satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Söz konusu gemi, 16 Temmuz'da Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaşmıştı.

Çevre felaketine neden olacağı uyarısında bulunulan tankerdeki 1 milyon varilden fazla petrolün tahliyesine 25 Temmuz'da başlanmıştı.