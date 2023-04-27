Kızıldeniz'de batan tekneden 37 turist kurtarıldı

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de turistleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu belirtti.

Teknedeki 37 turistin Mısır donanması tarafından kurtarıldığını aktaran Abdulhafiz, aralarında 11 Mısırlının olduğu turistlerden 14'ünün İngiliz, diğerlerinin de Almanya, Belçika, İspanya, İrlanda ve İsviçre vatandaşları olduğunu ifade etti.

Abdulhafiz, batan turistik teknedeki tüm kişilerin kurtarılarak sağlık kontrolünden geçirildiğini kaydetti.