Kızıldeniz’de çok uluslu güvenlik misyonu kuruldu

Dünyanın dev konteyner taşımacılarının İran destekli Husi saldırısı riskine karşı Kızıldeniz'den geçişleri durdurmasının ardından, rotada güvenliği sağlama girişimleri hızlandı. ABD, riskli bölgede deniz taşımacılığını güvence altına alabilmek için, çok uluslu bir misyon oluşturduğunu açıkladı.

Bu kapsamda Refah Muhafızı Operasyonu’nu kurduklarını duyuran ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bunun Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153’üncü Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli bir çok uluslu güvenlik girişimi olduğunu aktardı.

Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya yer alıyor. Bu arada Hindistan da, Umman Denizi'nde güvenliği sağlamak amacıyla Aden Körfezi açıklarına 2 güdümlü füze destroyeri konuşlandırdı. Husi isyancıları ise, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları durdurmayacakları tehdidinde bulundu.