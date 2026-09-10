Kızıldeniz’de gerilim tırmanıyor: Husiler Mokha’ya girdi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Yemen’de çatışmalar yeniden şiddetlenirken Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi sürüyor. Yemenli bir askeri kaynak, stratejik öneme sahip Mokha kentinin perşembe günü Husilerin kontrolüne geçtiğini ve grubun Babülmendep Boğazı'na doğru hareket ettiğini açıkladı. Bölgedeki tanıklar da Husilerin kent merkezine girdiğini aktardı. Ancak uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti, Mokha’nın kontrolünün el değiştirdiğini henüz resmi olarak teyit etmedi.

Liman uzun süredir saldırı altındaydı

Mokha, ağustos ayının başından bu yana yoğun saldırıların hedefindeydi. Kent ve liman çevresine birkaç gün içerisinde 25’ten fazla füzenin isabet ettiği, saldırılar nedeniyle limandaki faaliyetlerin durduğu bildirildi. Husilerin kente yönelik operasyonunun, Kızıldeniz kıyısında Babülmendep’e uzanan bölgede daha güçlü bir konum elde etme amacı taşıdığı belirtiliyor.

Hedef Babülmendep Boğazı

Husilerin ilerleyişinde asıl hedefin Babülmendep çevresinde kontrol alanı oluşturmak olduğu değerlendiriliyor. Husiler Yemen topraklarının yaklaşık üçte birini kontrol ediyor. Ancak Babülmendep'e uzanan kıyı hattının tamamı grubun denetiminde değil. Örgütün elindeki bölgeler boğaza yaklaşık 100 kilometre mesafeye kadar uzanıyor. Kıyıdaki Dhubab kasabası ile Babülmendep'in ortasında bulunan Perim Adası da Husilerin başlıca askeri hedefleri arasında gösteriliyor.

Dünya ticareti için kritik nokta

Babülmendep, Asya ile Avrupa arasındaki deniz ulaşımının önemli geçiş güzergâhlarından biri. Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan boğaz üzerinden geçen deniz trafiğinin, dünya deniz ticaretinin yaklaşık üçte birini oluşturduğu belirtiliyor. Hürmüz Boğazı ile birlikte değerlendirildiğinde, günlük petrol ve ham petrol taşımacılığının yaklaşık dörtte biri de bu güzergâhlardan geçiyor. Bu nedenle bölgede kontrolün değişmesi ya da deniz ulaşımının sekteye uğraması, küresel ticaret açısından önemli sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Çatışmalar yeniden yoğunlaştı

Husiler, geçen hafta Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti güçlerine karşı kapsamlı bir saldırı başlattı. Husilerin Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarında çok sayıda kişinin yaralandığı, Riyad yönetiminin ise Husi kontrolündeki bölgelere hava saldırılarıyla karşılık verdiği bildirildi.

Husiler, perşembe günü Suudi Arabistan'ın Yemen'deki çeşitli noktalara yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Suudi liderliğindeki koalisyon ise daha önce Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki kentlere balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını açıklamıştı.

Geçen haftadan bu yana 500'den fazla can kaybı

AFP'nin farklı kaynaklardan derlediği bilgilere göre, geçen haftadan bu yana Yemen'deki çatışmalarda çoğu savaşçı olmak üzere 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Husilerin petrol altyapısı ile Suudi tankerlerine yönelik saldırılarının da petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediği bildirildi. Petrol fiyatı perşembe günü varil başına 100 doların üzerine çıktı.

Husilerin Babülmendep planı

Husilerin daha önce de Babülmendep üzerinden geçen deniz trafiğini hedef aldığı biliniyor. Örgüt, Gazze'deki İsrail-Hamas savaşı sırasında İsrail'le bağlantılı olduğunu öne sürdüğü gemilere yönelik saldırılar düzenlemiş ve bu eylemleri Filistinlilere destek amacıyla gerçekleştirdiğini savunmuştu.

Yemen hükümeti ise Husilerin Babülmendep'i kontrol altına almaya yönelik planları konusunda daha önce birçok kez uyarıda bulunmuştu.