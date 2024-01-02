Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden dört teknenin Maersk'e ait nakliye gemisine ateş açmasının ardından ABD savaş gemilerinden kalkan helikopterler teknelerden üçünü batırdı. İngiltere’den “Husilere karşı doğrudan harekete geçmeye hazırız” açıklaması gelirken, Danimarka fırkateyn göndereceğini duyurdu. Maersk ise, Husilerin ikinci defa saldırması nedeniyle Kızıldeniz seferlerini durdurdu.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden dört teknenin Maersk Hangzhou isimli nakliye gemisine ateş açmasının ardından ABD savaş gemilerinden kalkan helikopterler teknelerden üçünü batırdı. İngiltere’den “Husilere karşı doğrudan harekete geçmeye hazırız” açıklaması gelirken, Danimarka fırkateyn göndereceğini duyurdu. Maersk ise, Husilerin ikinci defa saldırması nedeniyle Kızıldeniz seferlerini durdurdu. Üç teknedeki mürettebatın öldürüldüğü açıklandı. İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ülkesinin Husilere karşı doğrudan harekete geçmeye hazır olduğu uyarısında bulundu. Bakan Shapps, İngiliz The Telegraph gazetesi için "Kızıldeniz'i korumalıyız" başlıklı makale kaleme aldı. Makalede, İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı HMS Diamond destroyerinin, aralıkta Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen dronu füzeyle vurarak imha ettiğini hatırlatan Shapps, "Kızıldeniz'deki durum son derece ciddi ve binlerce mil uzakta olmasına rağmen İngiltere'deki herkesi etkiliyor" dedi. Shapps, bazı ticari denizcilik şirketlerinin, dünya çapında mal taşımak için Kızıldeniz rotasını kullanmaktan vazgeçmeye zorlandığını belirtti.

Nakliye sigorta maliyetleri 10 kat arttı

Bakan Shapps, aralarında İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) ve Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'in de bulunduğu 12 uluslararası şirketin Kızıldeniz'den geçişi askıya almak zorunda kaldığına değindi. Shapps, ayrıca konteyner gemilerinin yanı sıra petrol ve kimyasal tankerlerin de Avrupa'ya ve başka yerlere ulaşmak için Afrika'da 5 bin millik dolambaçlı yolu kat etmek zorunda kaldığına işaret etti. Bu durumun, küresel tedarik zincirlerinde uzun gecikmelere ve aksamalara neden olduğunu savunan Shapps, bunun mağazalardaki fiyatlar üzerinde de ekonomik etkisi olduğuna dikkati çekti.

Uluslararası nakliye için sigorta maliyetlerinin aralık başından bu yana 10 kat arttığını aktaran Shapps, geçen kasımdan aralık ayına kadar yüzde 500 artış gösteren Husilerin saldırılarının denizcilerin hayatlarını riske attığını kaydetti. Shapps, söz konusu saldırıların bölgeyi istikrarsızlaştırdığını savunarak, Kızıldeniz'deki saldırganlığın devam etmesinin, bölge çapında bir çatışmayı tetikleyebilecek yanlış hesaplama ve tırmanma riski taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. Shapps "Kızıldeniz'i korumazsak, Güney Çin Denizi ve Kırım dahil başka yerleri tehdit etmek isteyenleri cesaretlendirmiş oluruz. Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğüne yönelik tehditleri caydırmak için daha fazla harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" dedi.

Yemen'deki Husiler, ABD'nin Kızıldeniz'deki botlarına düzenlediği saldırıda 10 Husi milisin öldüğünü veya kaybolduğunu duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, "Kızıldeniz'deki düşman ABD kuvvetleri, Yemen deniz kuvvetlerine (Husilere bağlı) ait üç bota saldırdı. Saldırıda mürettebattan 10 kişi öldü veya kayboldu" ifadesini kullandı. Saldırının Husilerin güvenlik ve istikrarı sağlama ve deniz seyrüseferini koruma görevlerini yerine getirirken gerçekleştiğine işaret eden Seri, ABD'nin Yemen'in, Filistin ve Gazze'deki mazlumlara destek konusunda dini, ahlaki ve insani görevini yerine getirmesine engel olamayacağını ifade etti.

* ABD donanmasına ait helikopterler üç Husi teknesini batırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden bir ticari gemiye fırlatılan 2 gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirdi. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, Singapur bayrağı taşıyan Danimarka'nın işlettiği "Maersk Hangzhou" adındaki ticari yük gemisi önceki gece, Kızıldeniz'in güneyinden geçerken füzeyle vurulduğunu bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine USS Laboon ve USS Gravely askeri gemilerinin bölgeye intikal ederek, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemilere doğru ateşlenen 2 gemisavar balistik füzeyi düşürdüğü aktarıldı. Yolculuğunu sürdürebilecek durumdaki ticari geminin mürettebatından yaralanan olmadığı belirtildi. Söz konusu eylemin, 19 Kasım'dan bu yana Husiler tarafından uluslararası deniz taşımacılığına karşı düzenlenen 23. saldırı olduğu kaydedildi. CENTCOM, geminin, 24 saatten kısa bir süre içinde ikinci kez imdat çağrısında bulunarak İran destekli 4 küçük Husi botunun saldırısına uğradığını bildirdiğini açıkladı. ABD helikopterlerinin imdat çağrısına yanıt verdiği ve "meşru müdafaa kapsamında ateşe karşılık vererek 4 küçük bottan üçünü batırarak mürettebatını öldürdüğü" kaydedildi.

* Danimarka fırkateyn gönderecek

Danimarka Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada da saldırının asla kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Benzer saldırıların önlenmesine yardımcı olmak üzere bölgeye bir fırkateyn göndermek istiyoruz." denildi. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılar nedeniyle endişeli olduklarını belirtti. Poulsen, Danimarka'nın halihazırda bölgedeki deniz güvenliğine katkıda bulunduğunu kaydederek, "hükümetin bölgeye fırkateyn konuşlandırarak bu desteği artırmak istediğini" aktardı.