Kızıldeniz’de yük gemisine mermi isabet etti: Yaralılar var
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Kızıldeniz’in güneyinde Yemen’in El-Muha açıklarında bir yük gemisine kaynağı bilinmeyen bir merminin isabet ettiğini bildirdi. Olayda yaralananların olduğu belirtildi.
UKMTO’nun açıklamasına göre, Yemen’in El-Muha açıklarında seyreden yük gemisi henüz kaynağı belirlenemeyen bir mermiyle vuruldu.
Olayda yaralananların olduğu bildirilirken, yetkililerin olaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı. Gemilere dikkatli seyir uyarısı
UKMTO, bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli faaliyetleri yetkililere bildirmeleri yönünde uyarıda bulundu. Olayın nedeni, geminin durumu ve yaralıların sayısına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.