Kızılhaç: Dünya bu duruma tolerans göstermemeli

Kızılhaç Başkanı Mirjana Spoljaric, çok sayıda sivilin trajik kaybının içler acısı bir durum olduğunu vurgulayarak, "Yoğun bombardıman altındaki Gazze'de sivillerin gidecek güvenli bir yerlerinin olmaması ve askeri abluka nedeniyle hâlihazırda yeterli insani müdahalenin mümkün olmaması kabul edilemez. Bu durum, dünyanın tolerans göstermemesi gereken yıkıcı bir başarısızlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Spoljaric, "İnsanların çektiği acının dayanılmaz seviyesi karşısında şoke oldum ve çatışmanın taraflarına gerilimi hemen düşürme çağırısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.

Artan silahlı çatışmalar karşısında tarafların uluslararası insancıl hukuka uymasının önemine dikkati çeken Spoljaric, Gazze'ye engelsiz insani yardım ve yardım çalışanı girişinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, 2 milyondan fazla sivilin Gazze Şeridi'nde mahsur kaldığı, halen hizmet verebilen hastanelerin, çok sayıda hasta ve yaralıya bakım sağlayacak malzeme kalmadığı için faaliyetlerini durdurmanın eşiğine geldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'deki en acil zorunluluğun hastanelerin güvenli şekilde çalışabilmesinin sağlanması dâhil hayat kurtarmak ve insanlığı korumak olması gerektiği bildirildi.