Kızılhaç: Tahmini 204 milyon kişi, silahlı grupların kontrolündeki ve ihtilaflı bölgelerde yaşıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), dünya genelinde tahmini 204 milyon kişinin, silahlı grupların kontrolündeki veya ihtilaflı bölgelerde yaşadığını açıkladı.

Kızılhaç: Tahmini 204 milyon kişi, silahlı grupların kontrolündeki ve ihtilaflı bölgelerde yaşıyor
ICRC, konuya ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, "Dünya genelinde tahmini 204 milyon kişi, silahlı grupların kontrolünde bulunan veya ihtilaflı bölgelerde yaşıyor. Bu sayı 2021'e göre 30 milyon daha fazla. Bu sayının 74 milyonu silahlı grupların tam kontrolü altında, 130 milyonunun ise silahlı grupların olduğu ihtilaflı bölgelerde yaşıyor." ifadesi kullanıldı.

"60'tan fazla ülkede 383 silahlı grup tespit edildi"

60'tan fazla ülkede 383 silahlı grup tespit edildiği kaydedilen raporda, bu grupların üçte birinden fazlasını silahlı çatışmanın tarafları ve bu nedenle uluslararası insancıl hukuka tabi oldukları belirtildi.

Raporda, "Erişim müzakereleri yapmak, yardım sağlamak ve sivillere saygıyı teşvik etmek için (silahlı) bu grupların yaklaşık dörtte üçüyle temas halindeyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İnsani yardım kuruluşlarının, silahlı grupların tutumu nedeniyle bu bölgelerde yaşayan topluluklara ulaşmakta büyük engellerle karşılaştığına işaret edilen raporda, bu engellerin, erişimi engelleyen güvensiz koşullardan devletler tarafından uygulanan yasal ve idari kısıtlamalara kadar uzandığına işaret edildi.

Raporda, "Silahlı çatışmanın tüm taraflarını uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye, sivillerin korunmasını sağlamaya ve tarafsız insani yardım erişimini ve katılımını kolaylaştırmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

