  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. KKTC Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplandı
Takip Et

KKTC Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KKTC Cumhuriyet Güvenlik Kurulu toplandı
Takip Et

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla başlayan sürecin KKTC'ye etkileri ele alınarak çeşitli senaryolar çerçevesinde ayrıntılı değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaban ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer katıldı.

KKTC Cumhuriyet Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın çağrısı üzerine toplanmıştı.

ABD - İsrail ile İran savaşında üçüncü gün | ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'da rejim değiştiABD - İsrail ile İran savaşında üçüncü gün | ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran'da rejim değiştiDünya

 

Rusya'dan ABD, İsrail ve İran'a saldırıları durdurmaları çağrısıRusya'dan ABD, İsrail ve İran'a saldırıları durdurmaları çağrısıDünya

 

Netflix, Warner Bros. ihalesinden çekildiğini duyurduNetflix, Warner Bros. ihalesinden çekildiğini duyurduDünya

 