KKTC plaka sisteminde yeni dönem: Tamamen değişecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni plaka sistemine ilişkin detayları açıkladı. Arıklı, mevcut iki harfli sistemin Haziran ayı ortasında sona ereceğini belirterek, yeni dönemde ilk plakanın “AA 001 A” formatında olacağını duyurdu.

"Harflerden biri rakamların sonuna eklendi"

kibrisgazetesi.com'dan Cemre Cemali'nin haberine göre, başlangıçta plaka formatının “AAA 001” şeklinde planlandığını ifade eden Erhan Arıklı, bu sistemin Güney Kıbrıs’taki plakalarla karışıklık yaratabileceği endişesiyle değiştirildiğini belirtti. Bu nedenle harflerden biri rakamların sonuna eklendi ve “AA 001 A” formatı kabul edildi. Arıklı, bu yapının çok daha geniş bir kombinasyon imkânı sunduğunu ve uzun yıllar yeni plaka ihtiyacını karşılayacağını dile getirdi.

Kura çekimi yapılacak

Halihazırda plakasız araçlar “ZS” serisiyle plakalandırılırken, 28 Mayıs’ta “ZU” serisi için kura çekimi yapılacak. “ZT” serisinin T izinli araçlara, “ZZ” serisinin ise zorunlu ziyaretçilere ayrılmış olması nedeniyle, yeni araçlar yalnızca “ZU”, “ZV” ve “ZY” serilerinden plaka alabilecek. Bu 3 serinin de kısa süre içinde tükenmesi bekleniyor. Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte plaka üretici firmaların da hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Erhan Arıklı, süreçle ilgili tüm teknik bilgilendirmelerin yapıldığını belirterek, herhangi bir sorun yaşanmasının beklenmediğini vurguladı.

Haziran ayında hayata geçecek

Haziran ortasında hayata geçecek yeni plaka sisteminin, trafik kayıt işlemlerinde herhangi bir aksaklığa yol açmadan uygulanacağı ifade ediliyor. Böylece hem artan araç sayısı karşısında oluşabilecek plaka yetersizliğinin önüne geçilecek hem de sistemsel bir dönüşüm sağlanmış olacak.