KKTC’de yeni karar: Müzik ve eğlence yasağı 9 Eylül’e kadar sürecek

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KKTC’de müzik ve eğlence faaliyetlerine yönelik uygulanan kısıtlamanın süresi yeniden uzatıldı. Lefkoşa Merkez Kaymakamlığı tarafından alınan yeni kararla, belirli mekanlardaki müzik yayınları ve eğlence faaliyetleri 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 00.00’a kadar durduruldu.

Müzik yayını ve eğlence faaliyetleri yasak

Karar kapsamında, düğün salonlarında gerçekleştirilen düğünler dışında; konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekanı ve benzeri yerlerde her türlü müzik yayını ile eğlence faaliyetleri yasaklandı.

Merkez Kaymakamlığı, kişi, kurum ve işletmelerden alınan karara hassasiyetle uymalarını istedi.

Yasak gemi faciasının ardından başladı

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından bölgede ve ülkede oluşan üzüntü nedeniyle müzik ve eğlence faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen üç günlük ulusal yas kapsamında Turizm ve Çevre Bakanlığı, 31 Ağustos’ta müzik izinlerini askıya aldı.

Yasak önce 5 Eylül’e kadar uzatılmıştı

İçişleri Bakanlığı, toplumda oluşan derin üzüntü ve hassasiyet nedeniyle müzik ve eğlence yasağını genişletti. Bu kapsamda, 2 Eylül-5 Eylül tarihleri arasında düğün salonlarında düzenlenen düğünler hariç olmak üzere konut, restoran, bar, kafe ve eğlence mekanlarındaki müzik yayınları ile eğlence faaliyetleri yasaklandı.

Son kararla birlikte KKTC genelindeki müzik ve eğlence yasağının süresi 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 00.00’a kadar uzatılmış oldu.