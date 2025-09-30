  1. Ekonomim
KKTC'nin sandık başına gidecek seçmen sayısı belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde 218 bin 313 seçmen oy kullanabilecek.

KKTC Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) yapılan açıklamaya göre, 8 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandık seçmen listelerinin askı işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, ilçe seçim kurullarının belirlediği seçmen listelerine göre KKTC'de 19 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçimin ilk turunda 218 bin 313 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kaydedilerek, seçmenlerin nerede oy kullanacaklarını YSK'nin internet sitesine girmek suretiyle öğrenebilecekleri ifade edildi.

