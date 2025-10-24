  1. Ekonomim
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Tufan Erhürman, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende ant içti. Erhürman'ın yemin etmesinin ardından Genel Kurul Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.

Meclis'e gelişinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından karşılanan KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı Erhürman, askeri birliği selamladı.

Erhürman, Meclis Genel Kurul Salonu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı yemini etti.

KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yemin etti - Resim : 1Tufan Erhürman, okuduğu yemin metninde şu ifadeleri kullandı:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma, halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma, her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yemin etti - Resim : 2

Törene kimler katıldı?

Erhürman'ın yemin etmesinin ardından Genel Kurul Salonu'nda İstiklal Marşı okundu.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, bürokratlar, siyasetçiler ve diğer davetliler katıldı.

