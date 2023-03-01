Kobe Bryant'ın eşine kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat

Kobe Bryant'ın 9 kişinin öldüğü helikopter kazasında enkaz bölgesinde çekilen fotoğrafların izinsiz paylaşılmasına ilişkin açılan davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.

California Merkez Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre jüri, aileye verdiği zarar gerekçesiyle kazanın grafik fotoğraflarını paylaşan Los Angeles Belediyesinin, Kobe'nin eşi Vanessa Bryant'a 28,85 milyon dolarlık tazminat ödemesi konusunda anlaştı. Tazminatın, Ağustos 2022'de Vanessa Bryant'a verilmesine hükmedilen 16 milyon dolarlık tazminatı da içerdiği belirtildi.

Bryant'ın avukatı Luis Li yazılı açıklamada, "Bugünkü karar, Bayan Bryant'ın bu kaba davranışta bulunanlardan hesap sormak için verdiği cesur mücadelenin başarılı bir şekilde doruğa ulaştığını gösteriyor." ifadesine yer verdi.

Vanessa Byrant, mahkeme kayıtlarındaki ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, kaza fotoğraflarını sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurgulamıştı.

26 Ocak 2020'deki helikopter kazasında, 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişi daha yaşamını yitirmişti.

Bryant'ın kurduğu Mamba Spor Akademisi'ndeki basketbol maçına gitmek üzere havalanan helikopter, Calabasas kenti semalarında çakılmış, kazayla ilgili inceleme sonucu Ara Zobayan pilotajındaki helikopterin, yoğun sisin etkisiyle kontrolden çıktığı tespit edilmişti.