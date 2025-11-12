  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kolombiya, ABD güvenlik kurumlarıyla istihbarat paylaşımını durdurdu
Takip Et

Kolombiya, ABD güvenlik kurumlarıyla istihbarat paylaşımını durdurdu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'te devam eden operasyonlarına tepki göstererek, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kolombiya, ABD güvenlik kurumlarıyla istihbarat paylaşımını durdurdu
Takip Et

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'teki operasyonlarına değindi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Kamu güvenliği teşkilatının tüm istihbarat düzeylerine, ABD güvenlik kurumlarıyla iletişim ve istihbarat paylaşımının askıya alınması talimatını verdim." ifadesini kullandı.

"Uyuşturucuyla mücadele, Karayip halkının insan haklarına öncelik tanıyacak şekilde yürütülmelidir"

ABD'nin, Karayip Denizi ve Pasifik'te faaliyet gösteren teknelere yönelik füze saldırıları sürdüğü müddetçe söz konusu kararın devam edeceğini belirten Petro, "Uyuşturucuyla mücadele, Karayip halkının insan haklarına öncelik tanıyacak şekilde yürütülmelidir." açıklamasında bulundu.

Ulusal basında çıkan habere göre, ABD'nin uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla Karayip Denizi ve Pasifik'teki saldırılarında 70'e yakın kişi hayatını kaybetti.

BİM market 14 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Buharlı Ütü geliyor!BİM market 14 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Buharlı Ütü geliyor!Aktüel

 

Dünya
İsrail'de aşırı sağcı hükümetin Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer istifa etti
İsrail'de aşırı sağcı hükümetin Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer istifa etti
Filistin, BM üyelerine UCM’yi destekleme ve İsrail’in dokunulmazlığını kaldırma çağrısı yaptı
Filistin, BM üyelerine UCM’yi destekleme ve İsrail’in dokunulmazlığını kaldırma çağrısı yaptı
Maduro’dan kritik hamle: Venezuela’da “ulusal savunma komutanlıkları” kuruluyor
Maduro’dan kritik hamle: Venezuela’da “ulusal savunma komutanlıkları” kuruluyor
Rusya: Putin ile Trump arasında zirvenin hazırlık sürecini ele almaya hazırız
Rusya: Putin ile Trump arasında zirvenin hazırlık sürecini ele almaya hazırız
Almanya’dan yeni dijital güvenlik kalkanı: Siber Kubbe
Almanya’dan yeni dijital güvenlik kalkanı: Siber Kubbe
Gazze'de 6 bin ampute vakası acil rehabilitasyon bekliyor
Gazze'de 6 bin ampute vakası acil rehabilitasyon bekliyor