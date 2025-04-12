Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Trump'a Gazze'de ateşkesi sağlama çağrısında bulundu

Petro, X sosyal medya platformundaki paylaşımında Trump'ı etiketleyerek, Gazze'de acilen ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, Trump'a Gazze'de ateşkesi sağlaması çağrısı

Trump'ın çaba göstermesi halinde Filistinliler ile İsrailli rehinelerin hayatlarının kurtulabileceğini vurgulayan Petro, "Başkan Trump'ın, dünya piyasalarını yönetmek için çeşitli politikalar uyguladığını görüyorum. Ancak emtia fiyatlarının ötesine geçip, gezegendeki yaşamın özgürlüğüne karar verme zamanının geldiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Trump'a seslenen Petro, şunları kaydetti:

"Buna ticaret özgürlüğü denmez, böyle bir şey yoktur. Bu, insan yaşamının özgürlüğüdür. Bu nedenle Kolombiya Cumhurbaşkanı olarak sizden, Filistinlilerin ve İsrailli rehinelerin hayatlarını kurtarmak için harekete geçmenizi rica ediyorum. Eğer siz talep ederseniz Filistin'de ateşkes sağlanabilir ve bu çabanızda sizi desteklerim."

Gazze'de, Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri 3 Mayıs 2024'te kesen Petro, 30 Mart'taki açıklamasında, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu gittiğinde İsrail ile ilişkileri yeniden kuracağız. Netanyahu, bir çocuk katili olarak yaptıklarının bedelini tarih önünde verecek." değerlendirmesinde bulunmuştu.