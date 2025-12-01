Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan ABD’ye sert Venezuela çıkışı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın Venezuela’nın “hava sahasının tamamen kapatılacağı” yönündeki açıklamalarını sert dille eleştirdi.

"Tamamen yasa dışı"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, söz konusu kararın “tamamen yasa dışı” olduğunu vurgulayarak, “Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (OACI) acilen toplanması gerekiyor. Venezuela hava sahasının kapatılması tamamen yasa dışıdır. Komşumuza yönelik askeri eylemler için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin hiçbir yetkilendirmesi yoktur. ABD Senatosu da silahlı bir müdahaleye izin vermemiştir.” ifadelerini kullandı.

"Trump’a, uluslararası hukuk düzenine geri dönmesi çağrısında bulunuyorum"

Petro, Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik çağrısında ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Venezuela’nın daha fazla demokrasiye ihtiyacı var ve demokrasi yalnızca ülkenin kendi iç güçlerinin ve halkının eseri olabilir. Hiçbir hava yolu şirketi, herhangi bir ülkenin hava sahasıyla ilgili yasa dışı talimatları kabul etmemelidir. Başkan Trump’a, insan uygarlığının birikimi olan uluslararası hukuk düzenine geri dönmesi çağrısında bulunuyorum. Avrupa Birliği’nden, AB ile Latin Amerika ve Karayipler arasında varılan anlaşma doğrultusunda, Venezuela uçuşlarını normalleştirmesini veya bunu yapmayan şirketleri cezalandırmasını talep ediyorum.”

“Gökyüzü dünyanın her yerinde açık olmalıdır”

“Gökyüzü dünyanın her yerinde açık olmalıdır” diyen Petro, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine de seslenerek, “Tüm Latin Amerika ve Karayip ülkelerine, normal uçuşlarını yeniden başlatma çağrısında bulunuyorum. Kolombiya’da ise yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeden ve yalnızca OACI ya da Kolombiya hükümetinin talimatlarını takip etmeyen şirketlerin cezalandırılması gerekir. İnsanlık serbestçe uçabilmelidir ve gökyüzü dünyanın her yerinde açık olmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun.” ifadelerini kullandı.