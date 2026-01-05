Kolombiya Devlet Başkanı Petro: Ülkemi savunmak için elime silah almaya hazırım



Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini kokain üreterek ABD'ye satmakla suçlamasına ve askeri müdahale tehditlerine sert tepki gösterdi. Petro, yönetimi altında uyuşturucuyla mücadelede somut başarılar elde edildiğini belirterek, hükümetinin rekor miktarda kokain ele geçirdiğini aktardı.

Trump yönetimine, Kolombiya'daki uyuşturucu kaçakçılarına karşı saldırı düzenlemesi halinde çocukların öleceği uyarısında bulunan Petro, ABD hükümetinin Kolombiya topraklarında saldırılar düzenlemesi halinde silahı eline alacağını ifade etti.



ABD yönetimine hükümeti hakkında "yanlış bilgiler" veren Kolombiyalı istihbarat görevlilerini kısa süre önce kovduğunu söyleyen Petro, 1989’dan bu yana bir daha silaha "dokunmayacağına" yemin ettiğini hatırlatarak, "Kolombiya'yı savunmak için elime silah almaya hazırım" dedi.

Trump, dün yaptığı bir açıklamada, Petro’yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlamış, Venezuela’ya benzer bir askeri harekatın gerekirse Kolombiya’da yapılabileceği sinyalini vermişti.