Kolombiya kapıyı kapattı, Tahran yanıt verdi: Kararın arkasındaki güç kim?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Güney Amerika ile Orta Doğu hattında tansiyonu yükselten karara Tahran yönetiminden tepki geldi. Kolombiya'nın iki ülke arasındaki diplomatik misyonları durdurma ve bağları koparma adımını değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı, durumun iki ülke halkının uzun vadeli çıkarlarına zarar vereceğini vurguladı.

Tahran yönetimi kararın arkasında dış baskıların olduğunu belirtti

Yayımlanan resmi bildiride, Bogota hükümetinin aldığı kararın egemen devlet ilişkilerine uymadığı dile getirildi. İranlı diplomatik yetkililer, Kolombiya yönetiminin Washington’dan gelen siyasi baskılara boyun eğdiğini ve bu doğrultuda bağımsız karar alma mekanizmasını yitirdiğini savundu.

İki ülke arasındaki ticari ve siyasi projeler durma noktasına geldi

Diplomatik ilişkilerin tamamen askıya alınmasıyla birlikte, taraflar arasında son yıllarda ivme kazanan ticari antlaşmalar ve bölgesel iş birliği protokolleri de durduruldu. Tahran makamları, Kolombiya halkıyla olan dostane bağların süreceğini ifade ederken, mevcut siyasi tutumun gözden geçirilmesi gerektiği altını çizdi.