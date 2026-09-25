Kolombiya kapıyı kapattı, Tahran yanıt verdi: Kararın arkasındaki güç kim?
İran Dışişleri Bakanlığı, Bogota yönetiminin diplomatik ilişkileri kesme kararına yönelik yazılı bir açıklama yayımlayarak kararı sert bir dille eleştirdi. İran makamları, Kolombiya'nın bu hamlesinin bağımsız dış politika ilkelerine aykırı olduğunu ve doğrudan ABD müdahalesinin etkisiyle alındığını öne sürdü.
Güney Amerika ile Orta Doğu hattında tansiyonu yükselten karara Tahran yönetiminden tepki geldi. Kolombiya'nın iki ülke arasındaki diplomatik misyonları durdurma ve bağları koparma adımını değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı, durumun iki ülke halkının uzun vadeli çıkarlarına zarar vereceğini vurguladı.
Tahran yönetimi kararın arkasında dış baskıların olduğunu belirtti
Yayımlanan resmi bildiride, Bogota hükümetinin aldığı kararın egemen devlet ilişkilerine uymadığı dile getirildi. İranlı diplomatik yetkililer, Kolombiya yönetiminin Washington’dan gelen siyasi baskılara boyun eğdiğini ve bu doğrultuda bağımsız karar alma mekanizmasını yitirdiğini savundu.
İki ülke arasındaki ticari ve siyasi projeler durma noktasına geldi
Diplomatik ilişkilerin tamamen askıya alınmasıyla birlikte, taraflar arasında son yıllarda ivme kazanan ticari antlaşmalar ve bölgesel iş birliği protokolleri de durduruldu. Tahran makamları, Kolombiya halkıyla olan dostane bağların süreceğini ifade ederken, mevcut siyasi tutumun gözden geçirilmesi gerektiği altını çizdi.