Kolombiya lideri Petro’dan ABD’ye mitingli yanıt

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini hedef alan açıklamalarına kamuoyu önünde yanıt vermeye hazırlanıyor. Petro, ülke çapında düzenlenecek geniş katılımlı mitinglerle Kolombiya’nın egemenliğine sahip çıkacaklarını bildirdi.

"Ulusal egemenliği savunmanın zamanı geldi"

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Petro, Kolombiya halkına meydanlara çıkma çağrısında bulundu. Paylaşımında ulusal birlik ve egemenlik vurgusu yapan Petro, Trump’ın suçlamalarına doğrudan meydanlarda yanıt vereceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Petro, “Kolombiya bayrağını evine as. Çarşamba günü saat 16.00’da ülkenin tüm meydanlarında buluşuyoruz. Ulusal egemenliği savunmanın zamanı geldi.” sözleriyle vatandaşları mitinglere davet etti.

Petro, başkent Bogota’daki tarihi Bolivar Meydanı’nda düzenlenecek ana mitinge bizzat katılacağını ve burada halka hitap edeceğini de açıkladı.

Trump’tan Petro’ya sert suçlamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya lideri Gustavo Petro’yu hedef alan açıklamalarda bulunmuş ve ülkenin ABD’ye kokain sevk ettiğini öne sürmüştü. Trump, Petro’nun kokain üretim sürecinde aktif rol oynadığını iddia ederek, “Kendisine dikkat etmesi gerekir.” uyarısında bulunmuştu.

Trump ayrıca Kolombiya’yı “hasta bir ülke” olarak tanımlamış ve olası bir askeri müdahale fikrini gündeme getirerek, “Kolombiya’ya operasyon düzenlemek kulağa cazip geliyor.” ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Petro, sözlerin doğru şekilde aktarılıp aktarılmadığını kontrol edeceğini açıklamış, ifadeleri “meşru olmayan bir tehdit” olarak değerlendirdiğini belirtmişti. Kolombiya Cumhurbaşkanı, konunun netleşmesinin ardından resmi yanıtını vereceğini ifade etti.