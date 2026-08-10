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Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem felaketinin ardında tsunami uyarısı verildi.

Haber Merkezi
AA
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Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kentinin yaklaşık 5 kilometre doğusu olan 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi - Resim : 1

Tsunami uyarısı verildi

Depremin yerel saatle sabahın erken saatlerinde meydana geldiği öğrenildi. Deprem felaketinin ardında tsunami uyarısı verildi.

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