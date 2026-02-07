Kolombiya'da ülke genelindeki sellerde 6 kişi yaşamını yitirdi (Video)

Kolombiya'da olumsuz hava şartları ülke genelinde birçok bölgede sel yaşanmasına neden oldu. Yetkililer, yaklaşık 240 sel olayının meydana geldiğini, birçok nehir ve derenin taştığını, kıyı dalgalarında da ciddi artış görüldüğünü ve bu durumdan ülke genelinde 15 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı. Kolombiya Hidroloji, Meteoroloji ve Çevre Enstitüsü (IDEAM), ülkede etkili olan soğuk hava cephesinin Antioquia, Cordoba, Sucre, Bolivar, Atlantico, Magdalena, Cesar ve La Guajira eyaletlerinde yağışları yoğunlaştırdığını açıkladı. Ülkenin orta ve güney bölgelerindeki Santander, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyaca, Narino ve "Kahve Kuşağı" olarak bilinen bölgesinde de yağışların arttığı kaydedildi.

Cordoba eyaleti selden en çok etkilenen bölge oldu

Ülkenin kuzeyindeki Cordoba eyaleti yağışlardan en çok etkilenen bölge oldu. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nin (UNGRD) verilerine göre, 5 binden fazla aile selden etkilendi. Yetkililer, ilk raporlara göre eyalette 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, ülke genelinde ise toplamda 6 can kaybının doğrulandığını bildirdi. Bu ölümlerden 4'ünün Valle del Cauca, 2'sinin ise Magdalena'da meydana geldiği belirtildi.

"Tierralta bölgesinin yüzde 80'i su altında kaldı"

UNGRD, Cordoba'daki en çok etkilenen belediyenin Tierralta olduğunu açıkladı. Bölgede 8 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğü ve bölgenin yaklaşık yüzde 80'inin su altında kaldığı belirtildi. Tierralta Belediye Başkanı Jesus David Contreras, olaya ilişkin ilk incelemeleri "felaket" olarak nitelendirerek, "Belediye genelinde şu anda devam eden nüfus sayımlarında 5 bin 109 ailenin olaydan etkilendiği kaydedildi" dedi.