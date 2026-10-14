Kolombiya'da yönetim değişti, İsrail büyükelçiliği 46 yıl aradan sonra Kudüs'e taşındı

Kolombiya, Tel Aviv'de yer alan İsrail büyükelçiliğini 46 yıl aradan sonra Kudüs'e taşıyarak iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönem başlattı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Kolombiyalı mevkidaşı Omar Bula Escobar, Kudüs'teki yeni büyükelçilik binasının resmi açılış törenine birlikte katıldı. Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararından dolayı Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella'ya teşekkür ederek, seçim öncesinde verilen büyükelçiliği Kudüs'e taşıma sözünün tutulduğunu belirtti.

Ticaret anlaşması yeniden yürürlüğe girdi

Açılış süreciyle birlikte iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik hatlarda da hızlı bir normalleşme sağlandı. Kolombiya Dışişleri Bakanı Omar Bula'nın İsrail ziyareti kapsamında, eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro döneminde feshedilen iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması hakkındaki karar iptal edildi ve anlaşma yeniden yürürlüğe konuldu. Petro yönetimi, Gazze'ye yönelik saldırıları gerekçe göstererek Mayıs 2024'te İsrail ile ilişkileri kesmiş ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması durumunda bunun tüm İslam alemine saygısızlık olacağını savunmuştu.

Diplomatik dengeler ve uluslararası durum

İsrail'in 1980 yılında tek taraflı başkent ilan ettiği Doğu Kudüs, uluslararası toplumun büyük bir kısmı tarafından tanınmıyor ve ülkelerin çoğu diplomatik misyonlarını Tel Aviv'de tutmaya devam ediyor. Ancak Kolombiya'nın bu son adımıyla birlikte ABD, Guatemala, Honduras, Kosova, Paraguay, Papua Yeni Gine, Fiji ve Somaliland'ın ardından Kudüs'te büyükelçilik açan ülkelerin sayısı artmış oldu. Karar, bölgedeki diplomatik dengeler açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.